Skoraj nevidna meja med zmagoslavjem in tragedijo

Gora K2, visoka 8611 metrov, je bila januarja in februarja letos v središču pozornosti svetovnega himalajizma. Drugi najvišji vrh sveta je do začetka leta 2021 ostajal edini od štirinajstih najvišjih vrhov našega planeta, na katerega v času koledarske zime še ni stopil človek.



Zimski vzponi na osemtisočake zagotovo pomenijo dodaten dvig težavnosti oziroma meje mogočega v svetovnem himalajizmu. Pozimi so zahtevne razmere, ki vladajo na teh visokih gorah, še dodatno zaostrene. Že tako nizke temperature se spustijo še precej nižje, vetrovi so še močnejši, dan pa precej krajši.