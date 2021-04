Skrajni čas je, da stvari prevrednotimo, in to radikalno

V intervjuju preberite:

V novi predstavi Drame po romanu Figa Gorana Vojnovića spet igra čefurja, vendar Benjamin Krnetić še zdaleč ni tipski igralec. Že znotraj filma in gledališča uprizarja zelo različne vloge, njegove ustvarjanje pa sega v mnoge druge umetniške forme, od ustvarjanja glasbe do pisanja besedil, ki z glasom Senidah na youtubu dosegajo milijonsko občinstvo.



Širšemu občinstvu je Benjamin Krnetić (1991) najbolj znan kot glavni igralec v filmski uprizoritvi romana Čefurji raus!, še eni mojstrovini Gorana Vojnovića. Večkrat je sodeloval tudi s hrvaškim režiserjem Ivico Buljanom, profesionalno in osebno je vpleten v delo Nine Rajić Kranjac, od novembra 2019 pa je član ansambla SNG Drama.



Toda še zdaleč ni samo igralec, saj je tesno povezan z glasbo in pisanjem. Ustvarja v več jezikih, zamenjal pa je že številna življenjska okolja, zato pozna razmišljanje ljudi s pozabljenih ulic deprivilegiranih okolij, a tudi življenje v gledališču.



Dolgo me je zanimalo, kakšna je razlika med bosanskim, hrvaškim in srbskim jezikom, da bi res znal ločevati vse nianse, toda na koncu sem odkril, da so med seboj bolj raznolika slovenska narečja kot pa jeziki, na podlagi katerih že stoletja temeljijo vojne.



Smo prva generacija, ki si je začela postavljati vprašanja na internetu, nato pa so nam forumi, socialna omrežja in youtube ponudili teorije zarote kot zabaven, a tudi nevaren odgovor, saj poenostavljeno analizirajo naš družbeni sistem.



Ljudje, obtoženi zlorab na akademiji, so profesorji, ki sem jih spoštoval in so mi celo pomagali, največje izdajstvo pa je, da marsikdo od njih noče razumeti, zakaj in česa je obtožen. Igro moči je marsikdo od njih videl kot povsem sprejemljivo.



Novo življenje obljubljata le zelena tehnologija in socialni futurizem. To pa mora narediti najina generacija, saj bomo počasi začeli prevzemati stvari od ljudi, ki odhajajo. Sedanji politiki ne bodo večno na oblasti, a vprašanje je, kako bo prenos oblasti sploh potekal.