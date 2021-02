Skupaj za boljše zdravstvo

V nadaljevanju preberite:

V Gorjah, vasici severno od blejskega gradu, tam, kjer se začne cesta vzpenjati na Pokljuko, v torek zvečer ni bilo nikogar, ki ne bi spremljal televizijskega programa. »Kako se bo naš Janez odrezal tokrat?« Ko je bil ob pol devetih zvečer imenovan za ministra, so zrasli še za kak centimeter. Kako vidijo svojega sovaščana v Gorjah in kako sodelavci na Jesenicah in v UKC Ljubljana?