Slovenija brez kvantnega skoka ostaja na obrobju

Uspešni gospodarstveniki so praviloma pragmatični, v prihodnost usmerjeni ljudje, ki pri načrtovanju in odločanju intenzivno uporabljajo številke in si postavljajo merljive dosežke. Se še kdo spomni vrha slovenskega gospodarstva, ki si je novembra 2018 zastavil zelo ambiciozne cilje do leta 2025? Ciljne vrednosti so bile tedaj 60 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, 50 milijard evrov izvoza in 2300 evrov povprečne bruto plače na zaposlenega.

Kako to, da je Slovenija še vedno le pri 84 odstotkih evropskega povprečja razvitosti in zakaj nas višegrajske države vse bolj dohitevajo? Na kakšni preizkušnji je zdaj sposobnost države, da pripravi kvalitetne razvojne projekte in z njimi sploh počrpa razpoložljiva evropska sredstva? Kaj bo prihodnje leto pomemben preizkus, ali se namerava Golobova vlada kaj bolj resno lotiti razvojnih, zaposlovalnih in drugih dilem in spodbud?