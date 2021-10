Slovenija je bila v 90. letih uspešna, ker je imela jasno smer

V intervjuju z Evanom Kraftom med drugim preberite:

Kako ameriški ekonomist in dober poznavalec naše polpretekle zgodovine vidi glavne razloge, da se je Slovenija lahko uspešno osamosvojila in se razvijala v 90. letih, kasneje pa so jo nekatere druge postkomunistične države začele dohitevati? Kako se po njegovem Slovenija razlikuje od Hrvaške? Kako vidi razlike med modusom operandi Trumpove in Bidnove Bele hiše in zakaj se mu to, kar se zdaj dogaja v ZDA, včasih zdi kar strašljivo? Kaj ga pri nas preseneča v zvezi z epidemijo?