Sovjetski diplomat, nota britanski vladi in neodvisnost Slovenije

Britanski premier Ramsay MacDonaldsi je med svoje prve poteze na zunanjepolitični šahovnici po pritisku vplivnega strankinega terena v sindikalnih organizacijah uvrstil tudi diplomatsko priznanje sovjetske Rusije. Mučna in dolgotrajna pogajanja, za katera je dal pobudo, so v Londonu trajala od srede aprila do srede avgusta. Sovjetsko delegacijo je vodil izkušeni in vplivni diplomat Hristian Georgievič Rakovski. Ob uspešnem zaključku pogajanj je le-ta 12. avgusta 1924 naslovil na vlado Ramsayja MacDonalda posebno noto o širših aktualnih zunanjepolitičnih vprašanjih. Dotaknila se je tudi položaja na Balkanu. Pri tem se je izrecno oprla na načeli samoodločbe in federalizacije. V njej se je ime Slovenije kot take najbrž prvič v zgodovini pojavilo na uradnem diplomatskem parketu.