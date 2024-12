(KOLUMNA) Spletna erotika ne bo več neobdavčena

V nadaljevanju preberite:

Spletna platforma airbnb, ki omogoča oddajanje nepremičnin, je lani ustvarila skoraj 10 milijard dolarjev prihodkov, letos naj bi jih še za kakšno desetino več. Spletna plaforma onlyfans, ki ponuja tudi plačljive vsebine za odrasle, je bila v letih 2022 in 2023 po oceni Financial Timesa eno najhitreje rastočih evropskih podjetij: lani je imela štiri milijone ustvarjalcev vročih vsebin, 305 milijonov uporabnikov, njeni prihodki pa so v sedmih letih od ustanovitve poskočili na 6,6 milijarde dolarjev. Uber, ki prek spleta omogoča najemanje prevoza, je imel lani 37 milijard dolarjev prilivov, letos pa naj bi ti po njihovih napovedih že presegli 40 milijard dolarjev.

Digitalno gospodarstvo spletnih platform je v komaj nekaj letih doživelo izjemen razcvet, rasti teh podjetij pa so večinoma dvoštevilčne. To seveda ni presenetljivo.