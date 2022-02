Stanje je sramota, metoda je upor

V nadaljevanju preberite:

Zdravstvena kriza nas pesti že skoraj dve leti in enako dolgo usiha demokracija. Ulice zato že več kot devetdeset petkov zapored zavzemajo protestniki. Vanje se je kot odziv na početje vlade in zlasti ministrstva za kulturo naselila tudi angažirana umetnost. Ovekovečena je v fotomonografiji Sramota, ki bo povsem nenaključno izšla dan pred kulturnim praznikom pri založbi ZRC. Podpisuje jo Non-grupa: »S tovariši, tovarišicami iz drugih segmentov protestniškega gibanja si delimo cilje, sredstva in ulice, a ne z vsakim vseh. Verjamemo v raznolikost taktik in podpiramo iskanje lastnih izrazov skupnega boja ter solidarnost s tarčami represije.«