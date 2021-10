Tarča lomljenja medijskega prostora

V nadaljevanju preberite:

V novinarstvu ni od včeraj. V cehu in javnosti si je ugled zgradil že na koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bil dopisnik nacionalnega radia iz zvezne prestolnice. Med osamosvojitveno vojno je bil praktično ves čas v radijskem studiu in je bil prvi, ki je javnost seznanjal o ključnih dogodkih. Med letoma 1991 in leta 2006 je bil urednik notranje politike in gospodarstva ter odgovorni uredik radijskega informativnega programa. Ko je bil leta 2006 zamenjan, je iz radijskega etra prestopil v Gutenbergovo galaksijo, iz časopisa pa leta 2009 v digitalni svet Slovenske tiskovne agencije. Bojan Veselinovič je po dvanajstih letih vodenja STA odstopil.