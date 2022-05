Tavajoči in fokusirani um

V članku preberite tudi:

Zavestni nadzor uma ni najbolj kreativna oblika razmišljanja. Tudi pionir eksperimentalne psihologije William James, brat pisatelja Henryja Jamesa, ki se je obsedeno ukvarjal s pozornostjo, je ugotovil, da se um lahko nečesa polasti le s pozornostjo in da je brez selektivnega zanimanja vsaka izkušnja kaos, a vendar, ko je leta 1898 hodil po hribovju Adirondacks, ga je »zajelo stanje duhovne budnosti, kakršnemu po živosti ni para«. V takšnem trenutku smo najbolj ustvarjalni; ni čudno, da je James Watt zamisel za parni stroj dobil ravno na sprehodu in da je Nikola Tesla prišel do ideje za elektromotor, ko se je sprehajal po parku v Budimpešti – in paradoksalno je, da noben od njiju ni niti slutil, da bodo njuni stroji v sodobnem svetu ugnobili pešačenje.