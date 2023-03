Temelj za mir mora biti, da bosta obe strani odšli domov

V intervjuju preberite:

Jeffrey Sachs je profesor na newyorški univerzi Columbia. Pogovor z njim, ki sledi, je bil predhodno objavljen na Televiziji AS. Profesor Sachs danes velja za iskrenega zagovornika trajnostnega razvoja, pred tremi desetletji, ko je svetoval tranzicijskim državam, so bili njegovi ekonomski nazori bliže neoliberalizmu. Jeffrey Sachs se je včeraj kot glavni govornik mudil v Mariboru na konferenci Za človeka gre, ki jo je organizirala Alma Mater Europaea​.

Kdo je odgovoren za tragično vojno v Ukrajini? Putin? Širjenje Nata?

Mislim, da gre za tragični konflikt dveh velesil, ZDA in Rusije. ZDA so v zunanji politiki storile veliko napak in so z leti sprovocirale rusko reakcijo, kar je bilo zelo sovražno in nevarno. Reakcija je bila predvidljiva, ker so ZDA Rusijo od sredine 90. let 20. stoletja obravnavale, kot da je ne bi bilo. Po tej zunanjepolitični teoriji Rusija ni bila več velesila, s katero bi se ukvarjali.