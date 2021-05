Temperamentni deloholik, ki rad odide tja, kamor drugi nočejo

V nadaljevanju preberite:

Poenostavitev davčnih postopkov in digitalizacija, ki bi olajšala življenje tako davčnim zavezancem kot uslužbencem, zadolženim za pobiranje davkov. To sta dve izmed ključnih nalog, ki jih želi Ivan Simič opraviti na Finančni upravi v pol leta. Za toliko časa namreč davčni strokovnjak prevzema krmilo tega za državo izjemno pomembnega aparata. Ali mu bo pri tej nalogi uspešen, zanima marsikoga. Kaj mu je tega treba, pa je vprašanje, ki si ga tako kot velikokrat do zdaj, postavljajo predvsem ljudje v Simičevi bližini.