To, o čemer ne moremo govoriti, je treba napisati

Yoann Barbereau se je nekega dne leta 2015 znašel v sibirskem priporu. Pred tem je služboval kot direktor Francoske alianse, institucije, ki se ukvarja s promocijo francoske kulture in jezika, v Irkutsku. Po hudih obtožbah je iz Irkutska pobegnil v Moskvo, potem pa ilegalno prečkal rusko-estonsko mejo.



Le Monde je 26. julija letos objavil novico, da je bila Rusija 20. julija s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu obsojena zaradi kršitve določb Evropske konvencije o človekovih pravicah o pravičnem sojenju. Tamkajšnje pravosodje namreč francoskemu državljanu Yoannu Barbereauju ni priznalo pravice do pritožbe na sodbo, s katero ga je sodišče v Irkutsku konec leta 2016 v odsotnosti obsodilo na petnajst let zapora v delovnem taborišču zaradi spolnega nadlegovanja mladoletne osebe in razpečevanja pornografskih vsebin na svetovnem spletu.