Tragedija, kultura in dostojanstvo

V nadaljevanju preberite:

Po nareku novega časa se v Evropi, seveda tudi drugje po svetu, namreč spet spoprijemamo z izzivi istega humanizma, socialne in politične povezljivosti, v mnogočem temeljnega dostojanstva človeka, ki se na toliko področjih izraža v kratenju temeljnih človekovih pravic. To se je v zadnjem poldrugem desetletju pokazalo v padanju standardov pri vprašanju novega rasizma, spolnih identitet, v spletnem nasilju, širokem sistemskem razkritju pedofilskih omrežij, še ne videnih novih prepadov med revnimi in bogatimi ter s tem povezanim izkoriščanjem naravnih dobrin.