Trst je del zgodovine Slovencev, ne le Slovencev v Italiji

Dr. Gorazd Bajc in dr. Borut Klabjan, avtorja knjige Ogenj, ki je zajel Evropo: Narodni dom v Trstu (1920–2020), pojasnjujeta ozadja, ki opredeljujejo evropsko zgodovino in aktualne slovensko-italijanske odnose. Kritična sta tako do današnje tržaške stvarnosti kot do pogleda na Trst, ki se kaže tudi v osrednjem slovenskem prostoru.

»Živeti v obmejnem območju je danost, ki je za nas samoumevna,« je omenil Bajc. »Bolj kot danost je to možnost. So okoliščine, ki ti omogočajo širši in večdimenzionalni pogled. A obstaja vrsta ljudi, ki živijo ob meji in tega potenciala sploh ne izkoristijo. O tem sem iz dneva v dan bolj prepričan,« je dodal Klabjan.