Tuje multinacionalke novačijo najboljše študente

A. V.: Za kadre, ki nam bežijo, je ena od rešitev socialna kapica, nekje moramo postaviti mejo. Nevoščljivost družbe tem kadrom ne omogoča pravega plačila. Urediti je treba tudi vprašanje nagrajevanja z delnicami in opcijami ter povezano vprašanje solastništva zaposlenih.

P. D. M.: Naša podjetja se premalo zavedajo, kaj privlači najboljše mlade kadre. Novim generacijam je poleg plačila pomembno tudi delo, ki ga opravljajo, predstavljati jim mora izziv. Prav tako med slovenskimi podjetji ni kulture sodelovanja z akademskimi institucijami (recimo fakultetami) na področju dela s študenti v obliki dela pri projektih ali reševanja dejanskih poslovnih primerov. Ko jih sama kontaktiram in prosim za sodelovanje, se velikokrat odzovejo, da nimajo kadrovskih možnosti za podporo tovrstnemu sodelovanju, bojijo se razkrivanja podatkov ipd. Vsa čast izjemam. Z nekaterimi velikimi in srednje velikimi podjetji iz Slovenije že vrsto let dobro in uspešno sodelujemo.

B. I.: Možnost večje osredotočenosti v poklicu je tista, ki je v Sloveniji vedno ne moremo ponuditi. Smo pretežno univerzalni kadri s široko razgledanostjo, če smo pošteni. Ne smemo biti zaskrbljeni, da nekateri Slovenci odhajajo. Moramo se osredotočiti tudi na kadre iz regije – ekonomska fakulteta je tu zelo uspešna – in jih pritegniti na naš trg dela.