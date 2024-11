Nova šefinja ameriških obveščevalcev je ruska tovarišica

V nadaljevanju preberite:

Odraščala je na Havajih in bila je stara komaj 21 let, ko je vstopila v politiko. Na začetku poti je imela precej radikalna stališča, saj je nasprotovala mnogim svoboščinam, na primer splavu, in ni podpirala istospolnih porok. Ko se je pozneje kot kongresnica pridružila demokratom, se je za ta svoja prepričanja javno opravičila in pojasnila, da so bila povezana z njeno družino, saj je njen oče Mike Gabbard na Havajih vodja gibanj, ki nasprotujejo istospolnim porokam.

Je vojna veteranka, ki je služila v Iraku in Kuvajtu. Rada pove, da je prav njena izkušnja na terenu, ko je od blizu videla vojne grozote, oblikovala njeno protivojno stališče in nasprotovanje ameriškim vojnim intervencijam v tujini.