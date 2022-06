Ukrajina in mi

V kolumni preberite:

Sedeli so za politirano leseno mizo in pod modrimi vzorčastimi zavesami v salonu vlaka za Kijev, podobnem, v kakršnem so mnogo pred njimi tja odpotovali trije vzhodnoevropski premieri. Francoski predsednik, nemški kancler in italijanski premier so najpomembnejša mednarodna delegacija, ki je od začetka vojne obiskala ukrajinsko prestolnico. Pridružil se jim je še romunski predsednik, mogoče bolj zato, da obisk ne bi izzvenel kot izključno zahodnoevropski.

Ukrajina je prihod voditeljev treh najmočnejših evropskih držav, ki ima predvsem simbolni pomen, čakala dolgo. Simbolična dimenzija, ne glede na vse omejitve, je vredna pozornosti.