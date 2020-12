Ulov ribiča Silvana v hrvaških vodah bo odvisen od Bruslja

V nadaljevanju preberite: Italija in Hrvaška nameravata z razglasitvijo svojih izključnih ekonomskih con (IEC) na Jadranu v začetku prihodnjega leta med drugim dodatno zaščititi svoje območje ribolova in izkoriščanja energetskih virov. Slovenija ima pri pogovorih o tem – zunanji ministri vseh treh držav so se minuli teden sestali v Trstu – le vlogo opazovalke, saj v skladu z arbitražno razsodbo nima možnosti razglasitve svoje IEC. O tem, kakšen vpliv ima italijansko-hrvaška namera na našo državo in ali je smiselno, da se Slovenija drži omejitev iz arbitražne razsodbe (glede na to, da je Hrvaška ne priznava), smo se pogovarjali z dr. Mitjo Grbcem, podpredsednikom Društva za pomorsko pravo Slovenije in gostujočim predavateljem Inštituta za mednarodno pomorsko pravo na Malti (IMO IMLI).