Usoda Slovenske vojske

Najprej sem se zgrozil, piše Tine Hribar, ko sem videl, da Slovenska vojska v sestavu Nata nastopa kot nekakšna tujska legija, slovenski vojaki pa kot plačani legionarji. Zdaj se je – v Afganistanu – izkazalo, da smo bili na tujem tudi kot okupatorji, skupaj z najetimi in plačanimi kolaboranti. Vsekakor bi morala slovenska država, če je navedeno pogoj našega članstva v Natu, iz te organizacije čim prej izstopiti; in s svojo vojsko sodelovati samo v okviru OZN. Če pa se je 28. avgusta 2021 res zgodilo, da so bili ob ameriškem raketiranju domnevne hiše voditelja islamistov namesto njega ubiti otroci (po načelu, da Cilj posvečuje ne samo sredstva, ampak tudi dejanja), bi morali iz Nata izstopiti takoj.