Usodna pomlad Evrope

V nadaljevanju preberite:

Jean Monet, duhovni oče združevanja evropskih narodov in ustanovni oče tega, kar je danes EU, je imel o prihodnosti Evrope zelo jasne predstave. »Evropa ni nikoli obstajala, Evropa bo ustvarjena,« je sklenil in se lotil dela. Vse do časa po drugi svetovni vojni je bila zgodovina Evrope zgodovina imperijev, značilnost imperijev pa je prevlada ene države ali naroda nad drugimi, utemeljena na gospodarski, politični in še posebej vojaški premoči.

Zamisel, da mora združena Evropa povezovati enakopravne narode na temelju svobodne volje, ki naj demokratično odločajo o skupni usodi, je bila podobno genialno preprosta, kot je bila svojčas zamisel protestantov, da Sveto pismo prevedejo v jezik, ki ga ljudje razumejo. S tem so ljudem približali vero in jih zbližali, ljudstva pa so med seboj vsaj na duhovni ravni postavili v enakopraven položaj.