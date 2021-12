Ustavne pravice bi morali imeti tudi še nerojeni ljudje

V nadaljevanju preberite:

Precej poveden je naslov njene knjige Demokracija morda ne obstaja, vendar jo bomo pogrešali, ko je ne bo več (2019), saj že z naslovom le v nekaj besedah opiše moderno ameriško politično dogajanje.

Med pogovorom se je ravno vozila skozi Severno Karolino na ameriškem jugu, kar je bila izvrstna iztočnica za nekatere njene odgovore. Astra Taylor (1979) opozarja, da demokratične pridobitve jemljemo preveč samoumevno, a hkrati se premalokrat zavedamo, da si ljudje zaslužimo še bistveno več, kot nam omogoča politična oblast.

Rojena je bila v Kanadi, živi v New Yorku, je veganka in demokratska socialistka. Slovenija ji nikakor ni tuja, saj je že leta 2005 režirala dokumentarni film Žižek!, kasneje je ustvarila še filma Examined Life (2008) in What Is Democracy? (2018). Od blizu spremlja več družbenih iniciativ, tako je bila zraven pri okupiranju Wall Streeta, zdaj pa je med soustanovitelji sindikata Debt Collective v borbi za odpravo krivičnih dolgov. Prostega časa nima veliko, saj poleg knjig piše še članke in eseje za New York Times, London Review of Books, Guardian, Nation, Salon, Walrus, Baffler …