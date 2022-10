V javni diskurz ni več mogoče vpeljati nobene kompleksnosti

V nadaljevanju preberite:

Kako se znajti v vse bolj karikiranem svetu, kjer je treba biti, kakor nas prepričuje politika in za njo mediji, bodisi za bodisi proti? Naj se res verbalno, če ne že dobesedno, samo še streljamo z brega na breg? Etnolog in antropolog Michel Agier opozarja, da je čedalje težje zagovarjati kompleksnost. Tudi v Evropi se širi avtoritarnost, demokracija je na preizkušnji.

Pravkar sva si segla v roke, mikrobov se torej ne bojite. Je to sploh še samoumevno?

Ob izbruhu covida-19 smo se tujci nehali rokovati in prijatelji v pozdrav poljubljati na lica. Prepričali so nas, da se ne smemo dotikati, če hočemo preprečiti širjenje bolezni, nekateri se držijo tega še danes. Kakor mnoga vprašanja se tudi zdravstveni diskurz o imunosti stika z varnostjo oziroma je opravičilo za varnostno ukrepanje. Številne kamere na ulicah in po trgovinah, pri vhodih in prehodih, ki so bile nameščene zato, da bi lahko nekdo preverjal, ali res nosimo zaščitne maske in upoštevamo fizični odmik, so ostale. Niso jih odstranili, kajti po eni strani pomirjajo – da se počutimo varno in nas je manj strah –, po drugi strani pa plašijo: sploh tujcem se lahko zdi, da jih nadzirajo na vsakem koraku.

Na varnostni diskurz in politiko se je v Franciji začel osredotočati nekdanji konservativni predsednik Nicolas Sarkozy, mar ne?

