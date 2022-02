V prelomnih obdobjih preboje naredijo izobraženci, ki vidijo široko

V članku preberite:

Mislim, da je danes že skoraj vsakomur jasno, da je ena največjih težav Slovenije premalo inovativno gospodarstvo, ki ne ustvarja dovolj visoke dodane vrednosti niti ne deluje dovolj trajnostno. Seveda imamo tudi v Sloveniji globalno izjemna uspešna podjetja in gospodarske družbe, a gospodarstvo v celoti je zagotovo premalo inovativno in napredno. O tem govorimo že leta in desetletja. Posledica tega, da o tem le govorimo, ne pa tudi ukrepamo, da bi to spremenili, je, da nas danes države nekdanjega vzhodnega bloka, na katere smo včasih gledali zviška, že dohitevajo in tudi prehitevajo, tako po višini bruto domačega proizvoda na prebivalca kot tudi po kupni moči. To pa seveda ne pomeni le tega, da si lahko kupimo slabši avtomobil ali gremo manjkrat na počitnice v oddaljene kraje. Nižja kupna moč in nižji BDP pomenita tudi slabše javne storitve, saj država ob nižjem BDP pridobi z davki manj sredstev za izvajanje javnih storitev, kot so zdravstvo, vzdrževanje cest, izobraževanje in drugo.