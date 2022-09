V Rusiji so večinoma ostali le turbopop izvajalci

V nadaljevanju preberite:

Kako težko je ločiti kulturo in politiko, dokazuje vojna v Ukrajini. Putinova agresija je številne ruske umetnike prisilila, da zapustijo Rusijo, saj doma niso imeli nobene možnosti več, da bi s svojim ustvarjanjem pokazali nestrinjanje z vojno. A mnogi so odšli že prej. Med njimi je Artemij Troicki, publicist, profesor in prvi didžej v Moskvi, ki je mnogim sovjetskim in ruskim generacijam odprl vrata do tuje moderne glasbe. Nov dom si je ustvaril v Talinu.

Na fakulteti za novinarstvo je predaval 13 let, nato se je z družino leta 2014 preselil v Talin. Zdaj poučuje v Estoniji, a tudi drugje, največkrat na Finskem in v Angliji, predavanja je pripravil tudi v ZDA na univerzah Columbia, Harvard in Yale. Njegove radijske, televizijske in internetne oddaje vseskozi ohranjajo širok krog gledalcev in poslušalcev.

- Nazadnje sem bil v Ukrajini lani za božič, torej le dva meseca pred vojno. Bili smo v zahodni Ukrajini, kjer je najmanj ruskega vpliva, toda vsi so se z nami pogovarjali v ruščini. Na ulicah, v restavracijah, muzejih … Povsod smo z vsemi govorili rusko, saj ukrajinsko ne znamo. Vse zgodbe, da so Ukrajinci prepovedovali in preganjali ruščino, so zato čista laž in propaganda.

- Trenutno imajo koncerte v Rusiji predvsem glasbeniki, ki podpirajo Putina in sodelujejo na njegovih propagandnih Z-koncertih, toda le redki med njimi imajo kakšno posebno kulturno vrednost. Večinoma gre za turbopop izvajalce in njihova glasba je bila že pred vojno zelo butasta.

- Propaganda skuša pri umazanih igrah zlorabiti celo mrtve ljudi. Javnost skušajo prepričati, da bi Aleksander Puškin, Vladimir Visocki in Viktor Coj podpirali vojno v Ukrajini, kar je ogabno početje. Stoodstotno sem prepričan, da bi Coj nasprotoval vojni. Bila sva dobra prijatelja in z vso gotovostjo zagotavljam, da je bil neomajen pacifist. Vojno je sovražil. Celo služenju vojaškega roka se je izognil z odhodom v psihiatrično bolnišnico. Da skušajo z vojno povezati Cojevo ime, je nekaj najbolj umazanega. Za Putinove propagandiste ni nič sveto.

- Ukrajinski glasbeniki nočejo imeti nobenega stika več z Rusijo. Poskušal sem posredovati, da bi sodelovali ukrajinski in tisti ruski glasbeniki, ki javno nasprotujejo Putinu, a ukrajinski ne želijo niti tega. Žal imajo precej razumljiv in očiten razlog.