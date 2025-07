Za posledicami prometne nesreče v UKC Ljubljana umrl otrok

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da je med koncem tedna v UKC Ljubljana za posledicami prometne nesreče zaradi hudih telesnih poškodb umrl otrok.

Prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami se je zgodila v torek, 24. junija, ob 15.30, in sicer med vožnjo po klancu navzdol na lokalni cesti Malo Polje–Col v občini Ajdovščina. Mladostnik oziroma otrok je bil sopotnik na mopedu.

Lažje telesno poškodovan je bil tudi drugi udeleženec nesreče oz. mlajši mladoletnik, ki je bil voznik mopeda. O prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami so novogoriški policisti obvestili tudi preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Na kraju so policisti z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovili vzrok prometne nesreče, in sicer neprilagojeno hitrost.

Obema poškodovancema so na kraju prvo pomoč nudili reševalci NMP ZD Ajdovščina. Po nudeni oskrbi na kraju so hudo poškodovanega mlajšega sopotnika s kraja prometne nesreče z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, kjer je po več dnevih intenzivnega zdravljenja izgubil bitko za življenje.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo glede na vsa ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep in o vseh ugotovitvah tragične nesreče pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.