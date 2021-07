V sencah vseh vrst pandemij

V nadaljevanju preberite:

Če seštejemo vse momente dogajanja z vohunsko opremo, se silnice stikajo v vedno isti točki. Porajajo se avtokratični centri, ki so po svojih namenih v imenu moči, denarja in oblasti očitno enako nevarni kot maliciozna programska oprema. Ta je pravzaprav posledica tovrstnih tendenc in zdi se, da so dobile pospeške v političnem mandatu Donalda Trumpa in njegovega »zlega duha« iz lobističnega zaledja, Steva Bannona.