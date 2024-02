Vedno moramo biti previdni, ko imamo v rokah napredne tehnologije

V nadaljevanju preberite:

Zadnjih nekaj let so vrhunski raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) delali v težkih razmerah, v pomožnih prostorih, več kot 80 sodelavcev celo v montažnih prostorih. V ponedeljek bodo slovesno odprli novo stavbo, ki jim je omogočila namestitev vrhunske raziskovalne opreme, od najsodobnejših mikroskopov, laboratorijev za celične kulture druge varnostne stopnje, karantenskega rastlinjaka do čebelarija, v katerem bodo preučevali divje opraševalce.

V novi stavbi, ki je zgrajena na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, pred njo pa bodo spomladi znova zacvetele dragocene japonske češnje, bodo lahko še povečali kakovost raziskav in uporabo rezultatov. Njihova vizija je, da ustvarjajo znanje, ki pripomore h kakovostnejšemu življenju ljudi in ohranjanju narave, poudarja prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica NIB.

Biotehnologija je njena ljubezen, raziskovanje ima v duši. Smo v prelomnem obdobju, ko se izzivi množijo, in znanost ima oziroma vsaj zna in skuša poiskati odgovore. Vse, kar počnejo raziskovalke in raziskovalci, pa je treba jasno in korektno sporočati javnosti, izpostavlja