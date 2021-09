Veliko hrupa za nič ali kako je ivermektin postal medijska zvezda

V nadaljevanju preberite:

Kmalu po pojavu pandemije covida-19 so znanstveniki zaradi odsotnosti učinkovitih zdravil proti virusu sars-cov-2 in hude nuje ob velikem številu težko obolelih preizkusili veliko obstoječih registriranih zdravil v upanju, da ima katero od njih nepričakovano delovanje tudi na viruse. V laboratoriju so preizkusili tudi ivermektin. Nerecenzirani članek, ki je opisoval učinke ivermektina, je bil zaradi možnosti goljufije umaknjen, a je še vedno citiran.



V raznih laičnih medijih se pojavljajo trditve, da so se po uvedbi ivermektina v Indiji in Latinski Ameriki novi valovi covida-19 ustavili. Da to ne drži, nas prepriča primer Peruja, kjer so nedavno preverjali nekatera dejstva. Ivermektin je bil v Peruju dodan v smernice za zdravljenje blagega poteka covida-19 že 8. maja 2020. Od takrat je bilo v Peruju, kljub uporabi ivermektina, zaznati več novih valov covida-19. Zato je Peru marca 2021 ivermektin umaknil iz smernic zdravljenja.



Tudi v Indiji so ivermektin dodali v smernice zdravljenja covida-19 verjetno že 28. aprila 2021, reprodukcijsko število okužb pa se je pričelo zmanjševati že 16. aprila. Ob tem se v državah, kjer je uporaba ivermektina za zdravljenje covida-19 zelo razširjena, soočajo s težavnim vključevanjem bolnikov v kontrolirane klinične raziskave, saj je dandanes tam težko najti bolnika s covidom-19, ki tega zdravila ne prejema.



Ob tem poteka prava kulturna vojna, saj zagovorniki ivermektina uporabljajo vsa sredstva za promocijo svojega prepričanja, tako z neposrednim pritiskom na raziskovalce, ki vodijo randomizirane klinične raziskave, kot tudi z zasmehovanjem le-teh; oporekajo jim vključevanje kontrolne skupine v raziskave, saj trdijo, da je neetično bolniku ne dajati ivermektina, prav tako pa objavljajo tudi razne mnenjske članke v javnih medijih.