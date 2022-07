Vmesni rezultat: že videno

V nadaljevanju preberite:

Eden od prvih ukrepov, pri katerem bi se zaradi močnih simbolnih sporočil civilna družba morala oglasiti, je bilo zvišanje plač vladnim funkcionarjem. Ko je Janševa vlada počela nekaj podobnega, je bilo ogorčenje javnosti veliko. Od civilnodružbenih organizacij se je na to odzval – Inštitut 8. marec. Nika Kovač je zapisala, da takšen zgled, ki peščico dvigne nad druge ljudi, ne more biti primer dobre politike. Vsak politik in vsaka politika ima izbiro in izbira »naše oblasti je v tem kontekstu jasna«.