Vojna in volitve

V kolumni:

Večer pred prihodom ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna v Tel Aviv je Izrael prilagodil retoriko. Mednarodnim medijem, predvsem ameriškim, je sporočil, da začenja manj intenzivno etapo operacij v Gazi. Domači javnosti pa je izraelska vojska zagotovila, da gre samo za »semantiko« in se bo vojna nadaljevala, dokler bo potrebno.

Izrael govori z dvema jezikoma. Ampak nobena propaganda ne more preglasiti ubijanja in zločinov judovske države v Palestini, kakor tudi noben ameriški diplomatski angažma ne more prikriti dejstva, da Združene države dobavljajo bombe Izraelu. Bolj in bolj postaja razvidna politična cena vojne. ZDA se v letu najpomembnejšega dogajanja, novembrskih predsedniških volitev, soočajo z dvema velikima frontama hkrati, bližnjevzhodno in ukrajinsko. V času vojn in volitev je Washington pod visoko napetostjo, ki vpliva na globalna ravnovesja.