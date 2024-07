(KOLUMNA) Vojska simptomov, ki koraka po ulicah

V nadaljevanju preberite:

Ta teden so izraelski vojaki – nekateri, so poročali mediji, so celo pisali na družabnih omrežjih, da so iz občutka dolgega časa in kot v videoigricah – spet rušili šole v Gazi. Z njimi seveda tudi žive ljudi, ki so se v na videz brezglavem, zato pa strateško načrtovanem bombardiranju zatekli vanje. V devetih mesecih, kot poroča UNRWA, Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem, so napadli večino šol, ki so pod okriljem te organizacije. Toda v lobijsko kot hobotnica premreženem zahodnem svetu Izraelci očitno vedo, da iz nekih razlogov lahko počnejo, kar hočejo, kajti vsakršen pregon se bo ustavil pri diplomatskih puhlicah.