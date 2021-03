Vsako pisanje izhaja iz bolečine. In bolečine so dedne

V članku preberite: - o novi predstavi v Drami po njegovem romanu Figa, o novem celovečercu Nekoč so bili ljudje, ki z občutljivim jezikom govori o begunski problematiki, o novem dokumentarcu, v katerem bo ovekovečil pot naših zlatih košarkarjev na evropskem prvenstvu leta 2017, in seveda o romanu, ki ga vsi pričakujemo – nadaljevanju uspešnice Čefurji raus! – Đorđić se vrača, ki je prav tako izšel pri založbi Beletrina.



- »Roman Đorđić se vrača je nastal prav zato, ker sem želel pisati o tem, kako ta moj svet tone nazaj v temo. Hotel sem pokazati, kaj dela ljudem mrakoba, ki se spušča nazaj na Balkan, kaj naredi iz ljudi brezizhodnost in popolna sprevrženost družbe, kaj naredi iz ljudi nacionalizem, če dobi v dar državo, da jo lahko oblikuje po svoji volji in meri.



- »Begunce smo res potisnili vstran, a ne bodo nikamor izginili, saj se bomo bolj, ko se bo pandemija bližala koncu, spet začeli zavedati te problematike, ki je enako, če ne še bolj pereča, kot je bila.

Podobno kot Rezervni deli tudi film Nekoč so bili ljudje ni toliko film o beguncih, kolikor je film o tem, kako hitro izgubljamo človečnost oziroma kako hitro mi v človeku ne vidimo več človeka.«



- »Resnica in demokracija sta žrtvi populizma že dolgo časa. Pandemija populizmu niti ni prav veliko pomagala, saj so se populisti drug za drugim osmešili. Trump, Bolsonaro, Vučić, vse je virus prav lepo oklofutal in le Vučić je še pravočasno obrnil ploščo. Janez Janša bi tako še pred letom ali dvema v očeh večjega dela evropske politike težje obveljal za neresnega. Čestitka Trumpu za poraz, pompozni obisk odhajajočega Netanjahuja, vloga portparola odpadnika Orbána … vse to bi leto dni nazaj ne delovalo tako zelo zgrešeno, kot deluje zdaj.«