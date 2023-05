Vse, kar je popolno, je mrtvo, se ne premika

V nadaljevanju preberite:

Kaj vas je najbolj presenetilo, ko ste raziskovali njeno življenje?

Tako kot vsi sem na začetku o njej premišljevala kot o depresivni ženski. V filmu Sylvia, v katerem jo igra Gwyneth Paltrow, je tako žalostna. Mračna. A ni bilo tako. Bila je živa, tekmovalna, smešna, zabavna. Ni hrepenela po smrti, v zadnjih letih je bil njen odnos do materinstva in pisanja ena velika želja po življenju. Ko jo je mož zapustil, je brala Fromma in psihiatrinji je napisala, da zdaj končno razume, da je izgubila samo sebe, ker je tako močno ljubila Teda, in da se mora zdaj spet najti. Z otrokoma se je preselila v skromno stanovanje v Londonu, kjer je nekoč živel pesnik W. B. Yeats, upala je, da bo tam lahko na novo zaživela. Ted je prihajal na obisk vsak teden kot apokaliptični dedek Mraz, je zapisala. Imela je velike načrte. Spraševala se je, koga bo v življenju še ljubila. Roman sem želela končati v tem tonu – ko je še delala načrte za prihodnost. Želela sem, da bralec ostane z njo v trenutku, ko gleda naprej. Včasih si predstavljam, koliko bi še lahko napisala, če bi še živela.