Za humanost in spoštljivost

Deklaracija o pravicah oseb z motnjami v druševnem razvoju se neposredno nanaša na 2,5 odstotka populacije, torej pri nas na okoli 50.000 Slovencev in še najmanj trikrat toliko njihovih družinskih članov. Če dodamo še vse tiste, ki delajo z njimi v procesu vzgoje in izobraževanja, zaposlitve in bivanja, deklaracija tako ali drugače zadeva okoli deset odstotkov slovenske populacije. Deklaracija je med drugim postavila pravilo, da imajo osebe z motnjo v duševnem razvoju v skladu s svojimi sposobnostmi enake pravice kot vsi drugi ljudje, pravico do zdravstvene oskrbe, pravico do takšnega šolanja, rehabilitacije in vodenja, da razvijejo svoje potenciale do maksimalne možne mere; pravico do zaposlitve oz. dela v skladu s svojimi sposobnostmi; pravico do ekonomske varnosti in dostojnega življenjskega standarda ...