Za javni interes gre

Besedilo, po hitrem postopku poslano v parlamentarno razpravo, je bilo dostopno na spletni strani državnega zbora. Zakon prinaša nekaj sprememb in dopolnitev, med drugim naj bi omogočil lažje dokazovanje znanja slovenščine za zdravnike, ki v Slovenijo prihajajo iz tujine.

Dobro je, da se pripravlja poseben izpit iz slovenščine, ki bo ustrezno prilagojen za zdravnike. Dobro je, da se bo izvajal v okviru zdravniške zbornice, nenazadnje imajo tako urejeno tudi v sosednji Avstriji, po kateri so se očitno zgledovali predlagatelji zakona. A naj bodo stvari narejene s širšim premislekom, upoštevaje strokovna spoznanja, in celostno, ob upoštevanju vseh delavcev v zdravstvu in njihovih sporazumevalnih potreb. Z ustreznim jezikovnim načrtovanjem, kako ob kritičnem pomanjkanju delavcev v zdravstvu zagotoviti tudi ustrezen dostop do znanja slovenščine tistim, ki jih bomo zaposlovali iz tujine.