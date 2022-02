Za obstoj gre, za preživetje

Gledalci v Mini teatru težko dihamo za maskami, vroče je in na odru se dogajajo težke stvari, zelo blizu, dobesedno v obraz. Je stik golih teles, so gole zadnjice, sperma in kri, je slina med poljubljanjem, je psihološko mučenje, je grožnja raniti sočloveka do smrti.

Angleški dramatik Mark Ravenhill jo je napisal leta 1995, leto zatem je zaradi prepovedi objave naslova na plakatih za krstno uprizoritev v londonskem gledališču Royal Court postala uspešnica še pred uradno premiero, nato je vznemirila kritike in občinstvo. Najprej zaradi nasilne vsebine, ki vsebuje tudi psevdoposilstvo mladoletnega dečka, nato zaradi črnega humorja in mešanice desadovske in marksistične filozofije, najbolj zaradi kritike potrošniške družbe v Angliji po vladi Margaret Thatcher.

Po Buljanovih besedah je minilo sedemindvajset let od tedaj, ko je ta takrat tako šokantni tekst, zgodba o biseksualnem trikotniku džankijev, o mladi moški kurbici in lakoti za denarjem, izgubil svoj provokativni naboj in vstopil v mainstreamovske tv-uspešnice, kot sta Netflixov Sexual Education in serija Evforija na HBO.

Ravenhill se je takrat osredotočil na zgodbe marginalcev – mladih posameznikov, ki iščejo svojo pot v pogoltnosti globalnega potrošništva, postmodernega globaliziranega sveta. V tem smislu, na tej točki, nam drama Shopping and Fucking spregovori o času, ki ga živimo zdaj, pod zaveso pandemije, mask, nove čistosti, strahu za zdravje, strahu pred dotikom.

»Sploh pa ta meta, ta virtualni svet, ki ga ustvarjajo tehnološki giganti, to je strašljivo. Realnost je enako depresija. Ne ponuja dovolj dražljajev, zato bodo generacije bežale v virtualne svetove in si tam ustvarjale svoj virtualni svet. Ti boš doma z očali, nabitimi na glavo, in nekdo ti bo dostavljal hrano v usta, za življenje boš potreboval le kvadratni meter.«