Za okrevanje je potrebna nuklearna opcija

V nadaljevanju preberite:

Prejšnjo globalno finančno krizo smo reševali z zategovanjem pasu, kar je bilo napačno. Mikro logika nemških gospodinj, kot je opisana v literaturi, ki pravi Erst sparen, dann kaufen, Najprej varčuj, potem kupuj, ni dala dobrih rezultatov, kar sem tudi predvidel, je povedal Franjo Štiblar, pravnik in ekonomist, zaslužni profesor, ki predava po vsem svetu in v Sloveniji. Prejšnji teden je izdal knjigo Covid-19 in Slovenci. Kaj v njej ugotavlja?