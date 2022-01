Za reševanje kriz moramo znova osmisliti glavno vlogo države

V nadaljevanju preberite:

Že pred pandemijo covida-19 je kapitalizem obtičal. Ni imel odgovorov, s katerimi bi se spoprijel z urgentnimi svetovnimi težavami in krizami: zdravstvo, neenakost, revščina, netrajnostna razvojna paradigma, finančna kriza, kriza vrednot, okoljska, podnebna in energetska kriza, dileme umetne inteligence, digitalni razkorak, če naštejemo samo glavne.

Svetovno znana ekonomistka dr. Mariana Mazzucato v svoji novi knjigi Misija gospodarstva (Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism) poudarja, da moramo za reševanje svetovnih kriz znova odkriti in izumiti ter osmisliti zmogljivosti in glavno vlogo države (vlade in javnih institucij) ter še zlasti povrniti občutek za javni namen.