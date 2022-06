Za svobodo religije

V nadaljevanju preberite:

V poplavi mrzličnih ukrepov tik pred iztekom polnih pooblastil je odhajajoča Janševa vlada posegla tudi na religijsko področje. Z novo uredbo je določila, da bo država uslužbencem RKC (in zelo majhnemu številu uslužbencev nekaterih drugih verskih skupnosti) odslej v celoti krila prispevke za socialno varnost (namesto dosedanjih 48 odstotkov) – to je storila z določitvijo kriterijev za priznanje statusa splošno koristne religijske organizacije. Zakaj je ta poteza sporna in kaj je pričakovati od nove vlade?