Zagovornik teorij zarote, ki v ozadju zločinov vidi dolgo roko vlade

Alex Jones je prepričeval, da si je poboj učencev šole Sandy Hook izmislila vlada za odvzem pravice do osebne oborožitve iz drugega amandmaja k ameriški ustavi, svetovne elite naj bi si prizadevale za novo ureditev. Na koncu se je zagovarjal le še s prvim amandmajem k ameriški ustavi, ki zagotavlja pravico do govora, in si čez usta nalepil trak s pozivom k njegovi ohranitvi. Toda sodišče je presodilo, da je bilo trpljenje staršev večje, Jones pa je s takšnimi in podobnimi teorijami zarote služil milijone.