Zahodni način življenja bi veljalo izumiti na novo

Kolektiv Disnovation.org raziskuje fenomene sodobne družbe, ki so povezani z učinki podnebnih sprememb, ter strategije trenutnega in dolgoročnega preživetja, pri čemer vedenje in znanje črpajo tako iz znanosti kot tradicionalnih skupnosti. V seriji Post-rast, ki vključuje projekte in pogovore z družboslovnimi in naravoslovnimi raziskovalci, je kolektiv osredotočen na ideologijo o neomejeni gospodarski rasti in njene očitne ter skrite učinke.

V okviru omenjene serije bo v Projektnem prostoru Aksioma do 20. maja rasla in se razvijala živa instalacija, naslovljena Sistem za podporo življenju, ki je sestavljena iz enega kvadratnega metra rodovitne prsti, na kateri je posejana pšenica. Trimesečni razvoj pšenice v zanjo neobičajnem, zaprtem okolju omogočajo umetna svetloba, voda, hranila in redno prezračevanje, podatki o njeni rasti pa so v živo dostopni v galerijskem prostoru in na spletu https://lss.earth.

Nicolas Maigret, član kolektiva Disnovation.org: »Sistem za podporo življenju ni znanstven projekt, ampak bolj provokacija, s katero želimo pokazati ne le to, kako zapleteno in drago je gojenje hrane v zaprtih prostorih, ampak opozoriti tudi na izjemen pomen zdravega ekosistema, v katerem ima zelo pomembno vlogo sončna energija. Sončna svetloba je shranjena v rastlinah, kondenzirana je v premogu itd. In če resno razmišljamo o prehodu s fosilnih goriv na obnovljive energetske vire, se je treba zavedati, da je na Zemlji edini resnično obnovljivi vir sončna energija.«