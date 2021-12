Zanikovalec genocida, lutka v rokah evropskih skrajnih desničarjev

V nadaljevanju preberite:

Vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik je odločno stopil na pot osamosvojitve od Bosne in Hercegovine in sprožil val ogorčenih odzivov zlasti med Bošnjaki in v zahodnoevropskih državah. Medtem ko Dodiku iz Nemčije in drugih držav grozijo s sankcijami, mu evropski radikalni desničarji in njihov veliki pokrovitelj Rusija nudijo močno podporo. Prvi korak proč od skupne države je bil izglasovanje sklepa o umiku Srbov iz skupnih ustanov na davčnem, pravosodnem in obrambnem področju.

Po novem letu namerava Dodik prepovedati delovanje tožilstva BiH na ozemlju Republika Srbska. Na napoved, da bo državna agencija za preiskave in zaščito (SIPA) prišla na sedež njegove stranke, se je Dodik odzval tako: »Naj pridejo v stranko, če pridejo vljudno, če se bodo lepo vedli, če bodo okopani in počesani in če se ne bo čutil vonj, ki ga prinašajo iz Sarajeva, bi lahko sodelovali z njimi. Če bo drugače, ne bodo dobili ničesar.« Za navidezno skrbjo za interese Srbov v BiH Dodik vse težje skriva svoje osebne interese.