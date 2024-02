Zaradi jeze in razočaranja bo palestinsko ljudstvo eksplodiralo

V nadaljevanju preberite:

Razseljeni, ranjeni in žalujoči Palestinci čakajo na konec izraelskega bombardiranja Gaze. Nekaj upanja jim je prinesla sodba Meddržavnega sodišča v Haagu, toda izraelska vojska ne odneha. Iz Ramale se je javila palestinska politična analitičarka in novinarka Nur Odeh. Pravi, da je globoko travmatizirana, saj ima v Gazi družinske člane in prijatelje.

Vrsto let je bila novinarka, kasneje je postala diplomatska svetovalka, raziskovalka in aktivistka, zdaj je predvsem politična analitičarka. Vmes je bila tudi prva Palestinka na položaju vladne tiskovne predstavnice in ustanovna članica Nacionalnega demokratičnega foruma za Palestino. Prav tako je bila kandidatka za palestinski zakonodajni svet na palestinskih lokalnih volitvah 2012–2013.

Novinarka je bila več kot dvajset let. Za Al Džaziro je bila dopisnica iz Zahodnega brega in nekaj let tudi iz Gaze. Z Al Džaziro še vedno sodeluje kot politična analitičarka, večkrat se pojavlja še v drugih mednarodnih medijih.

- Trenutno se moramo pogovarjati predvsem o tem, kako končati genocid in izraelsko okupacijo, sicer bomo spremljali samo še hujše zločine in trpljenje v naslednjih tednih, mesecih, letu dni … Za vsaj približno vrnitev normalnosti med Palestino in Izraelom je prvi pogoj, da Izrael preneha preganjati Palestince in nadzorovati vse v njihovem življenju.

- Samo pomislite, za koliko let nazaj nas je potisnila ta vojna – ni več delujočih šol, bolnišnic, vrtcev, univerze … Ravno zato pravim, da se mora nekaj spremeniti hitro. Ker v ljudeh ne bo zgolj travma genocida, temveč tudi travma okrevanja in življenja brez prihodnosti. Vsaj če Palestina ne bo končno dobila realne in konkretne rešitve.

- Začeti se moramo pogovarjati o konkretnih rešitvah, ne zgolj o hipotetičnih možnostih. Američani bi morali postaviti jasno časovnico in konkretno rešitev, ne pa da Izrael počne, kar želi. Kaj bi se moralo zgoditi, so se na mednarodni ravni že dogovorili, a Izrael tega ne upošteva, saj ne čuti nobenega pritiska. Tudi zato je pomembna sodba Meddržavnega sodišča, saj omogoča številna pravna orodja in mehanizme za države, ki želijo spoštovati konvencijo o genocidu.

- Kdor je še zmeraj slep in za vse skupaj krivi 7. oktober, pozablja na desetletja palestinskega trpljenja. Gaza je bila tarča izraelskih napadov in masakrov že davno pred nastankom Hamasa. Kje so korenine vsega tega, je jasno vsakomur,

ki ima vsaj malo inteligence.