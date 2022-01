Zaradi padca populacije bi lahko začeli omejevati pravice žensk

Leta 2019 je v tujem tisku izjemno odmevala študija, ki jo je financirala fundacija Billa in Mirande Gates, objavljena pa je bila v najprestižnejši medicinski reviji Lancet (prvopodpisani pod objavljenim prispevkom je dr. Vollset). Med drugim je opozorila, da 23 državam po svetu prej kot ob koncu stoletja grozi kar polovično zmanjšanje populacije, med njimi so Japonska, Tajska, Italija, Španija, Portugalska, Poljska ... V slednji naj bi se najbolj drastično zmanjšala tudi rodnost (na žensko pride 1,1 otroka). Avgusta lani je dr. Tomas Sobotka, s katerim smo se pogovarjali tudi mi, prav tako v reviji Lancet opozoril na poenostavljan pristop Vollseta in sodelavcev do družbenih procesov. Poleg tega, kot je zapisal Sobotka, »obstaja zelo resnična nevarnost, da bi nekatere države ob upadanju prebivalstva morda razmislile o sprejemu politik, ki omejujejo pravice žensk do reproduktivnega zdravja in njihov dostop do storitev, ki jim omogočajo odločanje o reprodukciji«.