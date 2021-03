Žensko definira aprilsko vreme, tako pravijo

V nadaljevanju preberite še: - V teh dneh se ji izteka mandat, v obdobju katerega je Mesto žensk razširila v razvejano in mednarodno še bolj prepoznavno organizacijo. Mesto žensk je za časa njenega vodenja dvakrat prejelo naziv EFFE Label, ki ga najkakovostnejšim festivalom v Evropi podeljuje Evropsko združenje festivalov, ob 25-letnici pa častitljivo nagrado princese Margriet 2019, ki jo podeljuje Evropska kulturna fundacija.



- Mesto žensk se je začelo kot mednarodni festival sodobnih umetnosti leta 1995, prva leta ga je vodila Uršula Cetinski. Zelo hitro je postal referenčni festival v svetovnem merilu, eden prvih, ki se je proaktivno usmeril v predstavljanje in promocijo umetnic, avtoric, ustvarjalk, hkrati pa našemu prostoru ponujal vsebine, ki so naslavljale vprašanja žensk, spola, enakosti, razlike. V Mestu žensk je združen ves svet, dva tedna na leto lahko celo nadomesti leto Pariza, New Yorka in Berlina!



-Ni naključje, da obstaja povezava med retradicionalizacijo družbe in porastom nasilja nad ženskami. Kot ni naključna povezava med porastom avtoritarnih politik in težnjo po izbrisu vsakršne drugačnosti. Kultura lahko to spodbuja ali pa temu nasprotuje.