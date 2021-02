Znanstveni polom stoletja

V nadaljevanju preberite:

Julija lani je Nature, ena od dveh najuglednejših znanstvenih revij na svetu, zabila klin v uradno razlago WHO, da se koronavirus širi med ljudmi s kapljičnim prenosom. Zapisala je, da je v slabo prezračenem prostoru možen tudi prenos z aerosolom. Druga od teh dveh revij, Science, je šestnajstega oktobra lani že odločno zatrdila, da »obstaja ogromno dokazov, da je aerogeni prenos glavni način prenosa koronavirusa«.



Stališču revije Science, da je aerogeni prenos glavni način prenosa koronavirusa, se je drugega februarja letos pridružila revija Nature z uvodnikom, ki predstavlja dokončen poraz uradne teorije: »Leto dni po pandemiji so dokazi zdaj jasni. Koronavirus sars-cov-2 se prenaša pretežno po zraku – prek ljudi, ki govorijo in izdihujejo velike kapljice in majhne delce, imenovane aerosoli. Zdi se, da je okužba z virusom prek površin – čeprav verjetna – redka.« In naprej: »Ljudje in organizacije še naprej dajejo prednost dragim dezinfekcijskim prizadevanjem, ko bi lahko namenili več sredstev za poudarjanje pomena mask in proučevanje ukrepov za izboljšanje prezračevanja.«