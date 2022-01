ACH Volley v četrtfinalu pokala challenge

Odbojkarji ACH Volleyja so se uvrstili v četrtfinale evropskega pokala challenge, potem ko so tudi na povratnem dvoboju osmine finala premagali Steauo. Po 3:1 v Ljubljani je bil v Bukarešti tokrat izid 0:3 (-21, -17, -15). Napredovanje oranžnih zmajev ni bilo niti za trenutek ogroženo. Od začetka do konca so nadzorovali položaj, bili ves čas v vodstvu.

V prvem nizu so jim pri tem izdatno pomagali tudi domači igralci. Statistično so bili sicer za odtenek boljši v večini prvin, pokopale pa so jih lastne napake, teh so storili kar 11. Nikola Gjorgiev je bil s 14 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Alen Šket jih je dosegel 12, od tega tri z asi, Matic Videčnik pa devet, od teh eno z asom in tri z bloki.