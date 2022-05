Alonso ne razmišlja o upokojitvi

Nekdanji svetovni prvak v formuli 1 Fernando Alonso tudi pri 40 letih še zdaleč ne razmišlja o koncu kariere v kraljevski disciplini motošporta. »Naslednje leto ali dve bi rad še naprej dirkal in dirkal bom, dokler se bom dobro počutil,« je povedal Španec, ki bo julija dopolnil 41 let. Kot je španski dirkač še povedal pred veliko nagrado Španije v Barceloni, si želi, da bi mu moštvo Alpine, naslednik Renaulta, ponudilo podaljšanje pogodbe. Ta mu poteče po koncu sezone. »Uradno se o tem še nismo pogovarjali. Le nekajkrat smo spili kavo,« je dejal Alonso pred domačo tekmo. Z njegovega vidika obstaja jasna želja za nadaljevanje, je dejal svetovni prvak v letih 2005 in 2006.

»Motivacija je še vedno prisotna, da se borimo za najvišja mesta,« je dejal Alonso. Alpine ima v rokavu obetavnega dirkača, 21-letnega Avstralca Oscarja Piastrija, ki bi lahko od leta 2023 zamenjal Alonsa. Pred kratkim so se pojavila ugibanja, ali bi Alonso lahko prihodnje leto zato prestopil k Aston Martinu in tam prevzel dirkalnik Nemca Sebastiana Vettla. Nemcu se prav tako izteka pogodba. Ali bo Vettel nadaljeval kariero v F1, za zdaj še ni jasno.