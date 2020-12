AlphaTauri namesto Kvjata pripeljal Tsunodo

Dirkaško moštvo AlphaTauri je razkrilo, da bo v prihodnji sezoni formule ena v njihovem dirkalniku poleg Francozasedel tudi Japonec20-letni dirkač je letos dirkal v formuli 2 za Carlin, na 24 dirkah je trikrat zmagal in skupno sedemkrat uvrstil na zmagovalni oder, sezono pa je končal na tretjem mestu, za Britancemin NemcemYuki Tsunoda si je z dobrimi rezultati zagotovil sedež pri AlphaTauriju, podružnični ekipi Red Bulla, kjer bo zamenjal Rusa, obenem pa bo prvi japonski dirkač v karavani po, ki je nazadnje dirkal leta 2014 za Caterham.»Zelo sem vesel te novice, saj so bil moj cilj, kot pri večini dirkačev, da nastopim v formuli ena. Rad bi se zahvalil svojim dosedanjim ekipam, še posebej Carlinu, pri katerem sem se letos veliko naučil. Zavedam se, da bodo na mojih plečih upi japonskih navijačev, tudi za njih se bom trudil po najboljših močeh,« je dejal Tsunoda, ki bo postal prvi dirkač v formuli ena, ki je bil rojen leta 2000 ali kasneje.V sezoni 2020 je AlphaTauri osvojil 107 točk in zasedel sedmo mesto med konstruktorji.